Іспанія

Півзахисник перейшов з Айнтрахта Ф.

Севілья, не дивлячись на серйозні фінансові проблеми, все одно працює над посиленням складу в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "нервіонців", новачком команди став півзахисник Айнтрахта Ф Джибріль Соу.

Відомо, що сторони підписали угоду строком на п'ять сезонів — до літа 2028 року. Вартість трансферу не розголошується.

В минулому сезоні швейцарський футболіст відіграв 47 матчів, в яких відзначився чотирма забитим голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Севілья виставила на трансфер всіх гравців.