Півзахисник перейшов з Айнтрахта Ф.
Джибріль Соу, фото Севілья
05 серпня 2023, 09:25
Севілья, не дивлячись на серйозні фінансові проблеми, все одно працює над посиленням складу в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "нервіонців", новачком команди став півзахисник Айнтрахта Ф Джибріль Соу.
Відомо, що сторони підписали угоду строком на п'ять сезонів — до літа 2028 року. Вартість трансферу не розголошується.
В минулому сезоні швейцарський футболіст відіграв 47 матчів, в яких відзначився чотирма забитим голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Севілья виставила на трансфер всіх гравців.