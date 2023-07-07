УЄФА та КОНМЕБОЛ оголосили про створення змагання.
Севілья, getty images
07 липня 2023, 22:57
В рамках першого розіграшу Кубка виклику Севілья зіграє проти Індепендьєнте дель Вальє з Еквадору.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, в новоствореному турнірі будуть грати переможець Ліги Європи з тріумфатором клубного турніру КОНМЕБОЛ.
Зазначимо, що першій розіграш матиме назву "Антоніо Пуерта ХII, на честь ексгравця Севільї, який помер у 2007 році через зупинку серця.
Матч відбудеться 19 липня на стадіоні Севільї — Рамон Санчес Пісхуан, о 22:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УЄФА офіційно оголосив, що Мілан і Тулуза отримали дозвіл на участь у єврокубках, який був під питанням через сумніви щодо власності клубів..