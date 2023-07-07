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УЄФА та КОНМЕБОЛ оголосили про створення змагання.

В рамках першого розіграшу Кубка виклику Севілья зіграє проти Індепендьєнте дель Вальє з Еквадору.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, в новоствореному турнірі будуть грати переможець Ліги Європи з тріумфатором клубного турніру КОНМЕБОЛ.

Зазначимо, що першій розіграш матиме назву "Антоніо Пуерта ХII, на честь ексгравця Севільї, який помер у 2007 році через зупинку серця.

Матч відбудеться 19 липня на стадіоні Севільї — Рамон Санчес Пісхуан, о 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УЄФА офіційно оголосив, що Мілан і Тулуза отримали дозвіл на участь у єврокубках, який був під питанням через сумніви щодо власності клубів..