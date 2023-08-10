Іспанія

Футболіст може продовжити кар'єру в Іспанії.

Реал Сосьєдад зацікавлений в оренді лівого захисника Арсеналу Кірана Тірні. Про це повідомляє The Athletic.

Арсенал не проти відпустити гравця, але за умови, що це буде або повноцінний трансфер, або оренда з правом викупу.

У минулому сезоні Тірні відіграв 36 матчів у всіх турнірах. Шотландець забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Арсенал повністю узгодив трансфер Давіда Раї.