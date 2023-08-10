Футболіст може продовжити кар'єру в Іспанії.
КІРАН ТІРНІ, GETTY IMAGES
10 серпня 2023, 12:10
Реал Сосьєдад зацікавлений в оренді лівого захисника Арсеналу Кірана Тірні. Про це повідомляє The Athletic.
Арсенал не проти відпустити гравця, але за умови, що це буде або повноцінний трансфер, або оренда з правом викупу.
У минулому сезоні Тірні відіграв 36 матчів у всіх турнірах. Шотландець забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Арсенал повністю узгодив трансфер Давіда Раї.