Іспанія

Автор Football.ua Роман Котляр знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Іспанії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Продовжуємо знайомитися із командами цього сезону Прімери. На черзі претенденти на єврокубки.

Першу частину матеріалу про новачків можна прочитати за цим посиланням. Другу частину про середняків та аутсайдерів читайте тут.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Севілья провела минулий сезон на низькому для себе рівні. Команда зуміла виграти менше половини матчів у чемпіонаті, в певний момент була у зоні вильоту та демонструвала посередній футбол. В інших турнірах також все було не вражаюче, що в підсумку призвело до звільнення тодішнього тренера Хулена Лопетегі після чергової заслуженої поразки, у головному єврокубку.

Хорхе Сампаолі, який доволі успішно попрацював із "нервіонцями" в другій половині десятих не зміг налагодити гру колективу. Щоб будувати інтенсивний та сміливий стиль гри потрібен готовий до цього склад, а вікові футболісти та достатньо посередні трансфери на деяких позиціях не могли цього гарантувати.

В підсумку, клуб очолив колишній наставник Ейбара Хосе Луїс Менділібар, який працею у Севільї заслужив повноцінний контракт. 6 перемог, 3 нічиїх та 3 поразки після призначення у Прімері — це доволі непоганий результат. Проте занадто багато очок були не взяті раніше, тому зачепитися за зону єврокубків не вийшло.

А ось в Лізі Європи, куди команда опустилася з Ліги чемпіонів, знову спрацювала магія "нервіонців" у цьому турнірі. Перемоги над ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед, Ювентусом і на десерт по пенальті з Ромою. Таким чином, провальний сезон одразу перетворився на просто непоганий. Клуб знову буде виступати у головному єврокубку.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Хосе Луїс Менділібар до Севільї працював у менш статусних колективах на різних рівнях іспанського футболу. Раніше він встиг потренувати Атлетік Більбао, в якому колись розпочинав кар'єру наставника у молодіжці. Довгий час був у Вальядоліді, Осасуні, декілька матчів провів на чолі Леванте. Широку відомість іспанець отримав в Ейбарі, який декілька сезонів поспіль залишав у Ла Лізі, а поза тим зробив зі "зброярів" міцний симпатичний колектив, який вмів грати у прагматичний інтенсивний футбол, деякі з головних принципів якого ми бачили минулого сезону.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Хесус Навас є справжнім символом Севільї та її найбільш досвідченим гравцем. Капітан, чемпіон світу і Європи, чотириразовий переможець Ліги Європи, деяких інших національних трофеїв в Іспанії та Англії. Футболіст, який на четвертому десятку до сих пір дає фору всім конкурентам на правому фланзі в обороні. Словом, чудовий гравець, який своїм досвідом та лідерськими якостями разом з Іваном Ракітичем заряджають партнерів по клубу впевненістю в собі.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Прийшли Пішли Лоїк Баде (з. Ренн, 12,00 млн €)

Джібріль Соу (п, Айнтрахт, 10)

Адріа Педроса (з, Еспаньол, по)

Оскар Родрігес (п, Сельта, по)

Аднан Янузай (п, Башакшехір, по)

Уссама Ідріссі (п, Феєнорд, по)

Федеріко Гаттоні (з, Сан-Лоренсо, по)

Роні Лопес (з, Труа, по)

Хосе Кармона (з, Ельче)

Людвіг Аугустінссон (з. Мальорка, по)

Томас Ділейні (з, Гоффенгайм, по)

Кіке Салас (з. Тенеріфе, по)

Іван Ромеро (н, Тенерифе, по)

Хуанлу Санчес (п, Мирандес, по)

Луїсмі Крус (п, Барселона Б, по)

Альфонсо Пастор (в, Кастельон, по) Браян Хіль (н, Тоттенгем, по)

Лоїк Баде (з. Ренн, по)

Папа Гує (п, Марсель, по)

Алекс Теллес (з, МЮ, по)

Карім Рекік (з, Аль-Джазіра, 2)

Роні Лопес (п, Брага, ва)

Хосе Кармона (з, Хетафе, ор)

Луїсмі Крус (п, Тенеріфе, ва)

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Севілья поки що веде не надто конкретну трансферну кампанію. Повертає лише різних футболістів, які перебували в орендах минулого сезону, з конкретних підсилень можна назвати лише придбання Джибріля Соу з Айнтрахта Франкфурт. Не схоже на підготовку до виступів у Лізі чемпіонів та боротьбі за найвищі місця в Ла Лізі. Враховуючи те, що спортивний директор Рамон Мончі залишив клуб, а нинішній склад потребує нових якісних трансферів, є підозра, що фінішувати в четвірці цього сезон знову не вийде, проте зайняти принаймні 5/6 місце Севілья здатна і скоріше всього зіграє набагато краще, ніж у минулому сезоні.

Прогноз Football.ua: 6 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Жирона чудово проявила себе минулого сезону. Починалося все посередньо, клуб ще на початку першого кола був ближче до зони вильоту, ніж до єврокубкових турнірів. Проте все кардинально змінилося після зимового трансферу Віктора Циганкова. І це абсолютно не іронія, тому що український вінгер практично сходу почав приносити результат та зробив 3+6 у другій половині сезону за клуб. Це дуже солідний показник. Несподівано добре почав грати Таті Кастельянос, який забив більшу частину своїх м'ячів саме після зимової паузи. В центрі поля впевнено виглядав Оріоль Ромеу. Обох тепер немає в команді, бо форвард поїхав до Лаціо, а півзахисник відправився у рідну Барселону.

Зате прийшли Артем Довбик, Янгель Еррера, Дейлі Блінд, вільним агентом тепер на повноцінній основі до клубу доєднався Пауло Гассаніга. Попередньої кампанії Жирона була близька до єврокубків, втім програла Осасуні в фінальному матчі, цікаво, як буде цього разу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Мічел працює в Жироні з 2021 року. Спершу він повернув клуб у Прімеру після перемоги у перехідних матчах, а тепер ледве не вивів його в єврокубки. Цього сезону спробує реалізувати й цей задум. Кар'єра спеціаліста лише перебуває на початковій стадії.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Віктор Циганков може називатися найяскравішим гравцем у клубі прямо зараз. Футболіст чудово вписався в новий контекст ліги та команди, довів, що його впевнена гра в чемпіонаті України не випадковість, тобто, блискуче себе зарекомендував.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Артем Довбик (н, Дніпро-1, 7,75)

Дейлі Блінд (з, Баварія, ва)

Пауло Гассаніга (в, Фулгем, ва)

Рамон Терратс (п, Вільярреал, по)

Ману Вальєхо (п, Ов'єдо, по)

Ільяс Чаїра (п, Сан-Фернандо, по)

Оскар Уренья (п, Картахена, по)

Ерік Монйонель (з, Ломмел, по)

Пау Віктор (н, Сабадель, по)

Габрі Мартінес (п, Сан-Фернандо, по)

Алекс Сала (п, Сабадель, по)

Арнау Ортіз (п, Мурсія, по)

Анхель Еррера (п, Ман Сіті, 5)

Савіо (Труа, ор)

Пабло Торре (п, Барселона, ор) Рамон Терратс (п. Вільярреал, 2,5),

Ільяс Чаїра (п, Мірандес, ор)

Габрі Мартінес (п, Мірандес, ор)

Алекс Сала (п, Кордова, ор)

Арнау Ортіз (п, Ельденсе, ор)

Таті Кастелльянос (н, Нью-Йорк Сіті, по)

Родріго Рікельме (п, Атлетіко, по)

Анхель Еррера (п, Манчестер Сіті, по)

Ян Коуто (п, Манчестер Сіті, по)

Пауло Гассаніга (в, Фулгем, по)

Іван Мартін (п, Вільярреал, по)

Хаві Ернандес (з, Леганес, по)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Жирона продала деяких важливих гравців, а загалом її склад виглядає слабкіше порівняно з іншими конкурентами за єврокубки, проте потенціал в команди достатньо високий і вона точно може зачепитися принаймні за кваліфікацію Ліги конференцій.

Прогноз Football.ua: 7 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Мальорка стала командою, яка пройшла весь чемпіонат однаково. В буквальному сенсі. 7 перемог, 4 нічиїх, 8 поразок у першому колі турніру, ідентичний результат в другому. Не можна в повній мірі сказати, що гра клубу змушувала нейтральних вболівальників уважно сидіти та спостерігати за його виступами, проте брали свої очки там, де повинні були, і навіть там, де цього ніхто не очікував, як з мадридським Реалом в себе. Навряд чи це допоможе Мальорці боротися за єврокубки цього сезону, проте враховуючи той факт, що вони практично зробили це минулої кампанії, додамо її сюди.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Хав'єр Агірре є досвідченим фахівцем, який працював у багатьох командах та країнах — від збірних Мексики (двічі), Японії та Єгипту до Атлетіко Мадрид, Сарагоси, Леганеса, Монтеррея та інших клубів. Мальорка під його керівництвом зуміла закріпитися в еліті, демонструючи простий, але в той самий момент і ефективний футбол.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Ведат Мурікі — ключовий гравець клубу і форвард, який став одним з найкращих бомбардирів Прімери минулого сезону. 15 голів — це дуже достойний результат. Подивимось, чи це був звичайний оверперформанс, чи підтвердження високого рівня в менш статусних колективах. В Лаціо косоварський нападник свого часу не демонстрував подібних цифр.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Ману Морланес (п, Вільярреал, 4)

Омар Маскарель (п, Ельче, 800 000)

Тоні Лато (н, Валенсія, ва)

Браян Куфре (з, Нью-Йорк Сіті, по)

Хорді Мбула (п, Расінг, по)

Хав'єр Льябрес (п, Мірандес, по)

Сіб ван дер Хейден (з, Юніон, 2,5) Лео Роман (в, Реал Ов'єдо, ор)

Іньїго Руїс де Галаррета (п, Атлетік, ва)

Анхель Родрігес (н, Тенерифе, ва)

Матіа Настасіч (з, без клубу)

Тіно Кадевере (н, Ліон, по)

Ману Моралес (п, Вільярреал, по)

Денніс Хаджікадуніч (з, Ростов, по)

Людвіг Аугустінссон (з, Севілья, по)

Канг Ін-Лі (п, ПСЖ, 22)

Хорді Мбула (п, Верона, ва)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Мальорка непогано підсилює склад цього літа. Продали одного зі своїх найкращих гравців та асистента Лі-Інг Канга, зате купили досвідченого форварда Кайла Ларіна, Омара Маскареля та інших. Вилетіти точно не повинна. Якщо конкуренти будуть грати нерівно буде шанс поборотися за кваліфікацію Ліги конференцій.

Прогноз Football.ua: 11 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Атлетік Більбао нещодавно регулярно виступав у єврокубках, проте в попередні роки відкотився до статусу команди, котра бореться за них, втім неодмінно опиняється нижче. Минулого сезону все відбувалося схожим чином. Клуб знаходився на сьомомі місці, проте поразки від одного з прямих конкурентів Осасуни і Ельче, безнадійного аутсайдера, змістили його вниз. В вирішальному матчі потрібно було тільки обігрувати Реал, проте пропустили в другому таймі граючи добре, що в підсумку не дозволило потрапити у Європу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Ернесто Вальверде зарекомендував себе, як топовий фахівець власне роботою з Атлетіком. До цього він також непогано працював у Еспаньйолі, Олімпіакосі, Вільярреалі, Валенсії, а кульмінацією його тренерської кар'єри стала Барселона. Щоправда, там наставнику не дали можливості побудувати достойний проект. Клуб виграв два чемпіонати Іспанії, грав у півфіналах Ліги чемпіонів, проте токсична атмосфера та одіозні рішення керівництва команди призвели до нелогічного звільнення. В підсумку Ернесто повернувся у Більбао і спробує цього сезону зробити якісний стрибок вперед.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Футболіст, який практично не пропускає матчів через пошкодження та стабільно тримає високий рівень в Атлетіку. Іньякі Вільямс міг перейти до більш статусних колективів, втім вибрав виступи за клуб і заслуговує за це великої поваги. Минулого сезону тепер вже гравець збірної Гани також був в порядку. Купа важливих голів у чемпіонаті та вагомий внесок у результати своєї команди.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Іньїго Руїс де Галаррета (п, Мальорка, ва)

Хав'єр Мартон (н, Реал Сосьєдад Б, ва)

Адур Арес (п, Більбао Атлетік)

Ассьєр Вільялібре (н, Алавес, по)

Нико Серрано (п, Мірандес, по)

Іманол Гарсіа де Альбеніс (з, Ейбар, по)

Перу Ноласкоайн ( (п, Ейбар, по)

Жуан Артола (п, Бургос, по)

Алекс Петха (з, Андорра, по)

Беньят Прадос (п, Мірандес, по) Іньїго Мартінес (з, Барселона, ва)

Оєр Саррага (п, Удінезе, ва)

Андер Капа (з, без клубу)

Мікель Балензіага (з, без клубу)

Андер Іру (в, Логронес, ва)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Атлетік традиційно робить ставку на запрошення молодих футболістів з Країни Басків. Ця трансферна політика як правило приносить команді успіх і дозволяє боротися за єврокубкові місця. Враховуючи непоганий склад та досвідченого тренера цього сезону є можливість зачепитися за найвищі позиції. Проте не факт, що це відбудеться на практиці, не виключено, що, враховуючи різницю в кілька очок між клубами в верхній половині таблиці, клуб фінішує трішки нижче, якщо не буде демонструвати стабільність.

Прогноз Football.ua: 9 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Осасуна провела чудовий сезон, можливо, самий яскравий у цьому столітті. Не за грою, а саме за результатами. Вихід у кваліфікацію Ліги конференцій навіть незважаючи на проблеми на початку із УЄФА, фінал Кубку Іспанії проти мадридського Реала, де скромний клуб виглядав дуже достойно та міг претендувати принаймні на додатковий час. Отже, хороша реалізація моментів, вміння засушити гру позаду дозволили піднятися так високо.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Ягоба Аррасате свого часу отримав можливість праці в Реал Сосьєдаді, який грав в одній групі Ліги чемпіонів з Шахтарем, проте його було звільнено через невдалі результати клубу. На момент цього баски знаходилися на 19 місці. Проте з меншим градусом очікувань у інших клубах було вже дещо краще. Він повернув Осасуну в Ла Лігу, а після фіналу Кубку Іспанії плакав і перебував у засмученому стані. Тим не менш роботу тренера потрібно оцінювати позитивно. Трофеї ще можуть бути, а зараз його клубу стартувати в єврокубках.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Чімі Авілья вже багато років виступає в Осасуні і є одним з її найкращих футболістів. Аргентинський форвард і минулого сезону зробив 8+2, чим допоміг клубу повернутися в Європу.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Алехандро Катена (з, Райо, ва)

Хосе Арнаїз (п, Леганес, ва)

Дієго Морено (з, Осасуна)

Ікер Беніто (п, Осасуна)

Хесус Аресо (з, Бургос, по)

Хаві Мартінес (п, Уеска, по) Арідане Ернандес (з, Райо, ва)

Дієго Морено (з, Мірандес, ор)

Ікер Беніто (п, Андорра, ор) Абде Эззалзулі (п, Барселона, по)

Ману Санчес (з, Атлетіко, по)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Стосовно перспектив клубу в новому сезоні, скоріше всього, повторити подібне досягнення не вдасться і важливим фактором тут виступає потенційна гра у єврокубках. Якість складу також викликає питання і не налаштовує на стабільні виступи у Прімері. Хоча, можливо, клуб доведе нам протилежне. Йому це вже вдавалося.

Прогноз Football.ua: 10 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Бетіс активно боровся за Лігу чемпіонів, але в підсумку знову опинився лише в Лізі Європи. Команда демонструвала більш нестабільний футбол, аніж за сезон до того. Не додавали впевненості і єврокубки, котрі також займали час та сили. В підсумку Реал Сосьєдад відірвався від севільців, а Вільярреал, який також не демонстрував солідних результатів, випередив клуб всередині весни і зайняв п'яту сходинку.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Мануель Пеллегріні є чилійським "Інженером", як його поважливо називають вболівальники та деякі експерти. Тренер зумів побудувати не один симпатичний проект, згадайте хоча би його чудовий у нульових цього століття Вільярреал чи Малагу, гравших у півфіналі і чвертьфіналі Ліги чемпіонів відповідно. Були також непогані досягнення з іншими клубами. З Бетісом вийти у головний єврокубок поки що не вдається, проте клуб стабільно виступає принаймні у турнірі статусом нижче, може, головна мета буде досягнута.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Борха Іглесіас на початку виступав нерівно в клубі. Лише 3+3 у сезоні-2019/20, проте далі стався прорив. 11 голів, 10, і ось 15 минулої кампанії. Футболіст заслужив дебют у збірній Іспанії та є одним з найстабільніших гравців у команді Мануеля Пеллегріні. Побачимо, чи вдасться йому підтримати свої показники на тому ж рівні.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Хуан Крус (п, Бетіс Депортиво)

Фелікс Гаррета (з, Бетіс Депортиво)

Рауль Гарсія (н, Мірандес, по)

Лорен Морон (н, Лас-Пальмас, по)

Рубен Гонсалес (п, Алавес, по)

Айозе Перес (п, Лестер, по)

Ектор Бельєрин (з, Спортинг, ва)

Марк Рока (п, Лідс, ор) Фелікс Гаррета (з, Амореб'єта, ор)

Хоакін (п, зк)

Віктор Руїс (з, без клубу)

Айосе Перес (п, Лестер, по)

Едгар Гонсалес (з, Альмерія, 4,5)

Дані Мартін (в, Андорра, ва)

Робер Гонсалес (п, НЕК, ор)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Бетіс намагається бути активним на трансферному ринку, підписали кількох непоганих гравців, проте наскільки це допоможе у боротьбі за четвірку — поки доволі відкрите питання. Не виключено, що враховуючи теоретичне повернення Севільї до боротьби за єврокубки та стабільність конкурентів клуб може взагалі опинитися поза єврокубками, хоча варто зачекати початку кампанії Ла Ліги.

Прогноз Football.ua: 8 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Реал Сосьєдад нарешті досяг своєї мети та вийшов до Ліги чемпіонів. Клуб поступово рухався вгору, від середини таблиці до стабільної участі у єврокубках. І ось нарешті чудова новина для всіх вболівальників команди. Не так давно вона ще й трофей завоювала, вигравши Кубок Іспанії у 2020 році. Тепер гімн головного за статусом європейського змагання повертається на Аноета Стедіум. Попередній раз вийшов невдалим, а як буде тепер?

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Іманол Альгуасіль максимально свій тренер для Реал Сосьєдаду, колись він виступав за клуб і пізніше, вже в статусі наставника, піднявся від другої команди до першої. Виграв із "чурі урдін" Кубок Іспанії, а також зробив їх стабільними учасниками у єврокубках, що дуже непоганий результат, враховуючи, в якій кризі перебував колектив донедавна.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Мікель Оярсабаль давно заслужив спробувати свої сили в топовому клубі, проте поки що залишається в команді. Можливо, трансфер не відбувся через важку травму хрестоподібних зв'язок, яку він отримав перед минулим сезоном. Проте футболіст вилікувався та готовий знову вести Реал Сосьєдад до перемог. Головне, щоб була впевнена стабільна гра.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Хамарі Траоре (з, Ренн, ва)

Хон Карикабуру (н, Леганес, по)

Порту (п, Хетафе, по)

Модібо Саньян (з, Утрехт, по)

Роберто Лопес (п, Мірандес, по)

Петер Покірний (п, Фехервар, по) Порту (п, Хетафе, 3,5)

Модібо Саньян (з, Утрехт, 1)

Роберто Лопес (п, Тенеріфе, ор)

Ассьєр Ілльяраменді (п, без клубу)

Александер Сьорлот (н, Лейпциг, по)

Андер Гевара (п, алавес, 1,8)

Андоні Зубіурре (в, Ельденсе, ва)

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Завантаженість у Лізі чемпіонів може помітно відобразитися у сезоні Реал Сосьєдада в Прімері. Навряд чи команді вдасться знову фінішувати у топовій четвірці, проте випасти з зони єврокубків не повинен.

Прогноз Football.ua: 5 місце