Іспанія

Іспанський голкіпер може повернутись в Мадрид.

Реал після серйозної травми Тібо Куртуа знаходиться в пошуках термінової заміни бельгійцю.

Як повідомляє видання Sky Sports, мадридський клуб встановив контакт з колишнім голкіпером Манчестер Юнайтед та Атлетіко Давідом Де Хеа.

Стверджується, що також Реал розглядає кандидатуру Кепи Аррісабалаги з Челсі.

Зазначимо, що Давід Де Хеа знаходиться в статусі вільного агента, тому може перейти в Реал на безоплатній основі.

Зазначимо, що Де Хеа виступав за МЮ з 2011 року, коли перебрався до Манчестера з мадридського Атлетіко. На його рахунку 545 матчів у футболці "червоних дияволів", з яких 190 на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іспанський голкіпер відмовив Інтеру через те, що його не влаштувала зарплатня.