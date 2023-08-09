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26-річний івуарієць підписав контракт на три сезони.

Аль-Ахлі у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з півзахисником Барселони Франком Янніком Кессьє.

Угода з 26-річним івуарійцем розрахована до літа 2026 року. Сума трансферу становила 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Кессьє виступав за "блаугранас" із літа минулого року, перейшовши з Мілана на правах вільного агента.

Минулого сезону Франк провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Додамо, що під час літнього трансферного вікна Аль-Ахлі підписав контракти з Роберто Фірміно, Едуаром Менді, Ріядом Марезом та Алланом Сен-Максіменом.