26-річний івуарієць підписав контракт на три сезони.
Франком Янніком Кессьє, ФК Аль-Ахлі
09 серпня 2023, 22:00
Аль-Ахлі у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з півзахисником Барселони Франком Янніком Кессьє.
Угода з 26-річним івуарійцем розрахована до літа 2026 року. Сума трансферу становила 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, Кессьє виступав за "блаугранас" із літа минулого року, перейшовши з Мілана на правах вільного агента.
Минулого сезону Франк провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.
Додамо, що під час літнього трансферного вікна Аль-Ахлі підписав контракти з Роберто Фірміно, Едуаром Менді, Ріядом Марезом та Алланом Сен-Максіменом.