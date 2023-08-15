Іспанія

Іспанський голкіпер вже пройшов медогляд.

Реал в екстреному порядку підписав голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу на правах орендної угоди після серйозної травми Тібо Куртуа.

Як повідомляє офіційний сайт мадридців, іспанській воротар вже пройшов медичне обстеження.

Згідно з інформацією Madrid Extra, Кепа Аррісабалага обрав номер, під яким буде виступати — 25.

🚨 Kepa will wear number 25! pic.twitter.com/8H3wlMMIOW — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 15, 2023

У минулому сезоні іспанець відіграв 39 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кепа відхилив пропозицію Баварії заради Реала.