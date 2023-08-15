Іспанський голкіпер вже пройшов медогляд.
Кепа, фото Реал
15 серпня 2023, 15:43
Реал в екстреному порядку підписав голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу на правах орендної угоди після серйозної травми Тібо Куртуа.
Як повідомляє офіційний сайт мадридців, іспанській воротар вже пройшов медичне обстеження.
Згідно з інформацією Madrid Extra, Кепа Аррісабалага обрав номер, під яким буде виступати — 25.
У минулому сезоні іспанець відіграв 39 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кепа відхилив пропозицію Баварії заради Реала.