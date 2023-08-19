Іспанія

Німець продовжить виступати за чемпіона Іспанії.

Барселона активно працює над підписанням нових футболістів в поточне літнє трансферне вікно при обмеженому бюджеті, але не забуває й про внутрішні ресурси. Клуб домовляється з Марком-Андре тер Штегеном про новий контракт.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, переговори знаходяться на просунутій стадії, але угода все ще не підписана.

Контракт буде діяти до літа 2028 року. Сторони проведуть реструктуризацію зарплатні, що допоможе подолати фінансові труднощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марк-Андре тер Штеген отримав посаду другого капітана в Барселоні.