Іспанія

Півзахисник Реала в захваті від свого дебюту за новий клуб.

Мадридський Реал напередодні здобув вольову перемогу над Альмерією в другому турі іспанської Ла Ліги.

Альмерія — Реал 1:3 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "галактікос" Джуд Беллігем у звітній зустрічі оформив дубль, після чого поділився з пресою власними враженнями від старту кар’єри в Іспанії.

"Я став удесятеро кращим гравцем, аніж минулого сезону. І це все відбулось лише завдяки моїм новим товаришем за командою. Я відчуваю себе немов губка, яка вбирає дедалі більший обсяг знань та навичок.

Сьогодні мені найбільше сподобалось те, що ми зуміли відігратись. Пропускати на самому початку гри завжди недоречно, але зрештою ми провели цілком бойовий матч.

І, звичайно, я радий забивати, але найголовніше — добре грати і вносити свій внесок до успіхів усієї команди.

Якщо чесно, то я в дитинстві багато разів бачив по телевізору, як Реалу вдається перевертати не надто вдалі ігри. Пам’ятаю, завжди при цьому думав, що вони не зможуть, але вони це робили.

Зараз, будучи гравцем цього клубу, я сам переживаю цей досвідом. Жодної паніки в нас не було. Ми повернулись до гри завдяки досвіду.

Думаю, що я повинен продовжувати допомагати команді. Я маю продовжувати робити внесок у наш загальний успіх. Схема, яку обрав Карло Анчелотті на цей сезон, пасує мені, тож я завжди добре розумію, де маю перебувати в конкретний момент.

Сподіваюсь, що вам та решті вболівальників подобається, як я граю. Я люблю грати для публіки. Важливо, незалежно від результату, виявляти прихильність про неї. В кінці гри ми завжди вітаємо наших фанів. Якщо вони щасливі, то й ми теж", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє гостьовий матч проти Сельти з Віго.