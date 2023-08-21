Іспанія

Талановитий нападник перебрався в Мадрид.

Атлетіко продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, не забуваючи про гравців на перспективу.

Як повідомляє офіційний сайт мадридського клуба, новачком команди став нападник юніорської збірної Іспанії та Гранади Саму Омородіон.

Сторони підписали угоду строком на п'ять сезонів — до літа 2028 року.

"19-річний футболіст грає на позиції нападника, має потужні фізичні дані. Крім того, він поєднує це з винятковою координацією, незважаючи на свої 193 см. Центрфорвард виділяється своєю вибуховістю, він дуже швидкий. Цей молодий талант зробив свої перші кроки в молодіжній академії ФК Севілья перед тим, як переїхати в Гранаду в 2021 році", — йдеться у заяві клуба.

В цьому сезоні він вже встиг зіграти один матч в Ла Лізі та відзначився голом у ворота саме Атлетіко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко відмовив Аль-Хілялю в оренді Феліша — можливий тільки повноцінний трансфер.