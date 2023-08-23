Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру

Джуд оформлює дубль, а Андрій Лунін проводить непоганий матч проти Альмерії

Вплив Джуда Беллінгема на результати Реала помітний вже зараз. Три голи у стартових зустрічах і як підсумок — перемоги мадридців. У грі проти Альмерії Беллінгем виконував роль, відмінну від його попередніх. Він грав більше на позиції півзахисника — "дев'ятки", що призвело до збільшення його впливу на гру.

Хоча Беллінгем часто асоціюється з ролью атакувального півзахисника, на цей раз він виступав у більш захисній позиції. Він відіграв важливу роль у тому, що можна назвати "тараном" команди, допомагаючи мати баланс на полі. Джуд також відзначився двома голами, які змінили хід гри. Ці голи були вирішальними у зустрічі з Альмерією.

Важливо відзначити, що хоча успіх Беллінгема в цій грі був помітним, він також викликав певний дискомфорт для Вінісіуса. Нова роль півзахисника та деякі недоліки в обороні призвели до змін у розташуванні і ролі Вінісіуса. Це може стати об'єктом уваги тренера в майбутніх матчах, оскільки важливо зберігати баланс між гравцями.

Гра з Альмерією також підкреслила важливість Аррібаса в команді суперника. Його гол, забитий проти колишнього клубу, підкреслив його цінність як гравця, який може робити вирішальний внесок у гру. Додатковою цінністю стало те, що цей гол змінив рахунок і відкрив двері для подальших можливостей, якими його колектив не скористався.

Підсумовуючи, гра з Альмерією показала, що команда Карло Анчелотті знає, як вирішувати складні ситуації на полі. Беллінгем додав новий вимір до гри команди, однак важливо знайти оптимальний спосіб використання його навичок для досягнення кращих результатів.

Андрій Лунін провів доволі непоганий матч та виконав декілька важливих сейвів. Хоча у епізоді з голом, звісно, міг би виручити.

Барселона всуху переграла Кадіс

У матчі проти Кадіса, де Барселона перемогла з рахунком 2:0, голи на вирішальних хвилинах забили Педрі та Ферран Торрес, після того як команда протягом 80 хвилин практично не відповідала своїм звичним стандартам.

Завдяки великому внеску тер Штегена, який відмінно виступив у воротах, Барса змогла зупинити суперника та забезпечити собі перемогу. Команда Хаві впоралася з випробуваннями та знайшла шлях до перемоги, але важливо продовжувати працювати над покращенням гри та адаптацією до нового контексту.

З гри з Кадісом можна зробити висновок, що вона вміє долати труднощі та забезпечити собі перемогу завдяки наполегливості своїх гравців. Хоча на початку гри команда мала деякі неприємності через повільний темп, пізніше вони змогли покращити його та досягти бажаного результату. Завдяки вдалим діям Педрі та Гюндогана, варто відмітити. Який же тонкий асист віддав німецький півзахисник, просто цукерочка цього туру. Другий гол відбувся завдяки вдалим діям Рафіньї.

У підсумку, Барселона відзначилася перемогою в своєму дебютному матчі на новому стадіоні, хоча адаптація до нових умов була складною. Команда буде продовжувати вдосконалювати свою гру та працювати над покращенням результатів.

Коротко про інші матчі туру:

- Вільярреал мінімально переграв Мальорку (1:0). Єдиний гол з близької відстані забив Жерар Морено.

- Валенсія вдома виграла в Лас-Пальмаса (1:0). Переможний м'яч було оформлено завдяки реалізованому пенальті.

- Реал Сосьєдад не зміг втримати перевагу над Сельтою (1:1). Андер Барренечеа відкрив рахунок точним ударом головою, проте Оскар Мінгеса у доданий час другого тайму з чужого воротарського зрівняв його.

- Атлетік зумів переграти Осасуну (2:0). Результат оформили брати Вільямси — в Ніко два асисти, в Іньякі — перший гол.

- Жирона без результативних дій Віктора Циганкова та Артема Довбика впевнено переграла Хетафе (3:0). Дублем відмітився конкурент українського форварда Крістіан Стуані.

- Бетіс та Атлетіко зіграли в нульову нічию (0:0). Лише один удар в площину воріт відбувся в цьому поєдинку на обидві команди завдяки "рохібланкос".

- Алавес та Севілья видали справжній гольовий спектакль (4:3). Героєм матчу став Луїс Ріоха, який оформив 1+2.

- Райо переміг Гранаду у виїзному матчі (2:0). Обидва голи відбулися у другому таймі.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 2-го туру Прімери

Рубен Дуарте (Алавес)

Найкращий гравець 2-го туру Прімери

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — переможний дубль у ворота Альмерії

Символічна збірна 2-го туру

Турнірна таблиця після 2-го туру

Розклад наступного туру Прімери