Іспанія

Вже скоро захисник може дебютувати за каталонців.

Захисник Барселони Іньїго Мартінес має повернутися до повноцінних тренувань сьогодні, 23 серпня, повідомляє видання Sport.es.

Іспанський оборонець перебрався до табору каталонців з Атлетіка цього літа, проте через травму стопи досі не дебютував за чинних чемпіонів країни.

У минулому футбольному році новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.

Гравець підписав дворічну угоду — до 30 червня 2025 року, із клаусулою в 400 мільйонів євро.