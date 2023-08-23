Вже скоро захисник може дебютувати за каталонців.
ІНЬЇГО МАРТІНЕС, САЙТ БАРСЕЛОНИ
23 серпня 2023, 15:34
Захисник Барселони Іньїго Мартінес має повернутися до повноцінних тренувань сьогодні, 23 серпня, повідомляє видання Sport.es.
Іспанський оборонець перебрався до табору каталонців з Атлетіка цього літа, проте через травму стопи досі не дебютував за чинних чемпіонів країни.
У минулому футбольному році новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.
Гравець підписав дворічну угоду — до 30 червня 2025 року, із клаусулою в 400 мільйонів євро.