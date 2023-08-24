Іспанія

Португалець був виключений з основного складу "матрацників".

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо поділився своїми думками щодо майбутнього португальського форварда Жоау Феліша у складі "матрацників".

"Зрозуміло, що Жоау Феліш не хоче грати за Атлетіко. Але чи хочуть його інші команди, це вже інше питання", — приводить слова Сересо Фабриціо Романо з посиланням на JugoneslaSexta.

Раніше той самий Романо повідомляв, що 23-річного португальця було виключено зі складу Атлетіко.

Також була інформація, що Феліш хоче продовжити кар'єру в Барселоні, але цей сценарій маломожливий через фінансову ситуацію "блаугранас".

Нагадаємо, другу частину минулого сезону Феліш провів у складі Челсі на правах оренди. На його рахунку 20 матчів та чотири забиті м'ячі.