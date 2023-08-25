Іспанія

Клуб хоче придбати футболіста.

Колись Еріка Гарсію вважали одним із найяскравіших центральних захисників у світі, і коли Манчестер Сіті придбав його з академії Барселони, вони думали, що купляють саме такого гравця.

Але тепер, після кількох невтішних років на Камп Ноу, він знову готовий піти далі, і Mundo Deportivo стверджує, що перехід у Жирону може відбутися, а Барселона прагне заробити на продажі.

Оскільки захисник має контракт до 2026 року, є припущення, що він може піти в оренду з правом викупу, що полегшить проблеми Барси із заробітною платою в короткостроковій перспективі.

Гарсії ще лише 22 роки, і у нього є час, щоб нарешті знайти свою команду і заграти – і Жирона виглядає майже ідеальним місцем для цього.