Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Альмерією.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру іспанської Ла Ліги проти Альмерії (3:1).

"Беллінгем дуже добре освоївся завдяки своїй зрілості та характеру, а також тому факту, що він провів у Німеччині останні три роки. Ці елементи справді допомогли йому добре адаптуватися у Ла Лізі та у нашому стилі. Він у чудовій формі.

Альмерія впіймала нас своєю першою контратакою, вона була майже ідеальною. Ми могли б впоратися краще, але іноді потрібно віддати належне їхній майстерності, це був гарний гол. Ми не втрачали контроль і поступово входили до гри. Ми мали багато моментів, і ми дуже добре пересувалися. Це допомогло ускладнити життя супернику в обороні. У нас велика різноманітність, і це допомагає нам створювати моменти.

Альмерія — Реал 1:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Лунін зіграв дуже добре, як і у Більбао. Ми довіряємо йому. Рано чи пізно доведеться зіграти Кепі, і це може бути у наступній грі.

Кроос показав дуже гарну гру із м'ячем, він продемонстрував справжній контроль. Модрич також блискуче керував м'ячем та грою, коли вийшов на поле. У них, як і раніше, дуже важлива роль, але, можливо, вони гратимуть менше, але я не впевнений.

Це була напружена гра, де було багато моментів. Альмерія показала гарну гру. Ми трохи втомилися, але не більше", — наводить слова Анчелотті прес-служба "вершкових".

Раніше повідомлялося, що Лунін — в трійці найкращих гравців матчу Альмерія — Реал за версіями WhoScored та SofaScore.