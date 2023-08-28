Іспанія

Бразилець пропустить понад місяць.

В минулому турі чемпіонату Іспанії Реал грав з Сельтю та переміг, але вже на 18 хвилині гри бразильський нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор отримав пошкодження та був змушений залишити поле.

"Королівський клуб" провів обстеження футболіста. Як повідомляє видання Marca, очікувана дата повернення бразильця — матч проти Осасуни, що відбудеться 7 або 8 жовтня.

Стверджується, що є вірогідність швидшого відновлення, адже Вінісіус доволі рідко отримував м'язові пошкодження.

Нагадаємо, раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що травма Вінісіуса не змусить клуб підписувати нових гравців.