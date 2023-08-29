Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають яскраву перемогу Естадіо де ла Сераміка.

Результати туру

Джуд Беллінгем знову приносить Реалу перемогу

Враховуючи проблеми в атаці мадридців, де немає якісного нападника замість поїхавшого до Саудівської Аравії Каріма Бензема, питання із перебудовою гри стоїть перед Карло Анчелотті достатньо очевидно. Потрібно шукати інші варіанти, тому що Кіліан Мбаппе навряд чи приїде до клубу цього літа, а ставка на Хоселу поки що також не виглядає очевидно. Хоча іспанський форвард і може дати якість попереду. Тому віце-чемпіон починає сезон із Джудом Беллінгемом в якості десятого номера. Подібна роль креативного інсайда добре підходить англійському півзахиснику, принаймні на даний момент.

Вплив гравця на Ла Лігу є приголомшливим. Він забив свій четвертий гол у сезоні в самому фінальному етапі гри, ударом головою, коли випередив центрального захисника. Цей м'яч дозволив виграти складний поєдинок, позначений ранньою травмою Вінісіуса, проти Сельти, яка відзначала свій столітній ювілей. Команда Бенітеса підтвердила свій високий рівень незважаючи на важкий випробувальний матч, що є добрим знаком, незважаючи на невелику кількість балів на початку цього сезону.

Атмосфера в цій особливій грі для галісійців швидко набрала обертів завдяки чудовому голу Странда Ларсена. Фран Бельтран віддав довгу передачу, а норвежець чудово забив, проте судді виявили попередній фол на Кепі, який дебютував в складі Реалу.

Матч вийшов доволі непростим через грамотну ідею обох команд. В першу чергу мова про розумну гра Сельти. Вони вийшла за схемою із трьома центральними захисниками та використовувала фланги для швидких наступів. Дві подачі особливо вразили: навіс, що майже призвів до гола Мінгеси, і удар Бамби, який промахнувся з близької відстані після чудового удару Яго Аспаса. Це був більш сміливий план. Реалу було важко проходити ешелонований захист опонента.

У другому таймі вдалося додати динаміки замінами, а в підсумку відбувся вже згаданий раніше м'яч авторства Джуда. Беллінгем та його команда поки що справляються із нерівною грою та травмами, проте як буде в більш статусних матчах і на дистанції покаже лише час.

Барселона створила чудовий камбек на виїзді

Матч між Барселоною та Вільярреалом на стадіоні Естадіо де ла Сераміка став справжнім футбольним шедевром, в якому обидві команди продемонстрували вражаючу атакуючу гру. Зустріч складалася з двох виражених атакувальних сплесків, під час яких на рахунку з'явилися всі голи. Захопливість поєдинку була відчутна вже з перших хвилин, коли Вільярреал розпочав гру із захоплюючими моментами, що могли призвести до рахунку 2:0 на користь господарів поля.

На жаль, для "підводників" дійшлося стикнутися з реальністю, коли Барселона за короткий час відіграла два голи і здобула перевагу на 16-ій хвилині. Затримка в реалізації гольових моментів стала слабким пунктом Вільярреала, незважаючи на їхні бажання та моменти. Однак на початку другого тайму команда змогла навіть відігратися, ефектно вийшовши вперед завдяки голу Алекса Баени. Тут варто відзначити особливий вплив Ламіна Ямаля на події на полі. Його здібності та вміння дали вагомий результат для гостей.

Тренер Барселони продемонстрував свою сміливість у виборі складу, а також у внесенні змін у грі. Його ставка на молодих гравців, зокрема на Ямаля, виявилася вдалим ходом. Саме Ламін, якому нещодавно виповнилося 16 років, показав вражаючий виступ в матчі, забезпечивши результативну передачу, небезпечні удари та, звісно ж, гол. Його вплив на гру порівнянний з досягненнями Ансу Фаті, який також починав свій шлях в молодому віці у Каталонії. В підсумку вдалося створити камбек. Роберт Левандовські відмітився дебютним м'ячем у цій кампанії Прімери.

Вільярреал показав доволі якісний футбол, проте характерно зігравша команда Хаві продемонструвала велику рішучість, навіть програючи у рахунку. Такий результат підкреслює сильні сторони обох команд, а також талант і потенціал молодих гравців, які відіграють важливу роль у розвитку футбольного світу.

Коротко про інші матчі туру:

- Лас-Пальмас та Реал Сосьєдад голів не забили (0:0). В першому таймі краще суто за статистикою виглядала команди з острова, проте в другій половині зустрічі ситуація вирівнялася та це не допомогло комусь із них перемогти.

- Кадіс і Альмерія зіграли результативну нічию (1:1). В другому таймі було по червоній картці в обох клубів.

- Гранада зуміла обіграти Мальорку (3:2). Ведат Мурікі не забив пенальті.

- Жирона переграла Севілью у виїзному матчі (2:1). Віктор Циганков і Артем Довбик не змогли відмітитися результативними діями.

- Валенсія зазнала першої поразки в сезоні, від Осасуни (2:1). Вирішальний м'яч Начо Відаля було забито у доданий час другого тайму.

- Атлетік створив потужний камбек проти Бетіса (4:2). Гості повели у рахунку, втім господарі відігралися та вийшли вперед ще у першому таймі після двох пенальті Мікеля Весги та оформили остаточний результат у другій половині матчу.

- Хетафе мінімально переграв Алавес (1:0). Єдиний гол Борха Майораль забив з пенальті.

- Атлетіко впевнено обіграв Райо (7:0). Альваро Мората відмітився гольовим дублем, Родріго де Пауль дублем з асистів, Мемфіс Депай, Науель Моліна та інші.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 3-го туру Прімери

Каікі Фернандес (Альмерія)

Браян Сарагоса (Гранада)

Алейш Гарсія (Жирона)

Начо Відаль (Осасуна)

Іско (Бетіс)

Найкращий гравець 3-го туру Прімери

Джуд Беллінгем (Реал) — переможний гол у ворота Сельти

Роберт Левандовські (Барселона) — вирішальний м'яч у ворота Вільярреала

Символічна збірна 3-го туру

Турнірна таблиця після 3-го туру

Розклад наступного туру Прімери