Іспанія

Очільник Федерації футболу може отримати ще більше проблем.

Луїс Рубіалес поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо під час церемонії нагородження жіночого чемпіонату світу, що викликало серйозний резонанс у футбольній спільноті.

Як повідомляє видання Marca, ситуація для функціонера стала ще серйознішою, адже прокуратура Іспанії порушила справу проти Рубіалеса.

Стверджується, що Дженні Ермосо запропонували заявити про вчинення злочину сексуального характеру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мати Рубіалеса закрилася в церкві та оголосила голодування через цькування сина.