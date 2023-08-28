Іспанія

Раніше ФІФА усунула президента Іспанської федерації футболу з посади.

Анхелес Бехар, мати президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, оголосила голодування та закрилася у церкві міста Мотріль. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Бехар вважає переслідування і цькування її сина нелюдським полюванням, якого він не заслужив.

Також Анхелес заявила, що залишатиметься під замком у церкві доти, доки не буде проведено чесне розслідування щодо її сина.

Раніше ФІФА усунула Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності, пов'язаної з футболом, на 90 днів — до завершення дисциплінарної справи, яку було відкрито 24 серпня.

Нагадаємо, Рубіалес поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо під час церемонії нагородження жіночого чемпіонату світу.

Через цей скандал футболістки відмовилися виступати в національній команді доти, доки не зміниться керівництво. Тим часом тренерський штаб збірної, окрім головного тренера, подав у відставку. Також свою посаду залишив президент Комітету жіночого футболу Іспанії Рафаель дель Амо.

Крім того, у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що RFEF може залишити склад учасників УЄФА, якщо санкції щодо Рубіалеса не буде знято. У такому разі Іспанія та її клуби позбавляться всіх міжнародних турнірів.