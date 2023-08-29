Іспанія

Функціонер продовжує перебувати в епіцентрі скандалу.

Боси регіональних футбольних федерацій Іспанії закликали Луїса Рубіалеса піти у відставку, йдеться на сайті RFEF.

Сьогодні відбулося засідання Комісії президентів регіональних та територіальних федерацій RFEF. За його підсумками було опубліковано таку заяву:

"Після останніх подій та неприйнятної поведінки, яка завдала серйозної шкоди іміджу іспанського футболу, президенти просять, щоб пан Луїс Рубіалес негайно подав заяву про відставку з поста президента RFEF".

Нагадаємо, глава Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) міцно обійняв і поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо після перемоги іспанок у фіналі жіночого чемпіонату світу над Англією (1:0), за що зазнав масової критики.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Іспанії порушила справу проти Рубіалеса.