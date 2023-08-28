Орендна угода включатиме опцію викупу футболіста.
Жоау Канселу, Getty Images
28 серпня 2023, 15:55
Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу у найближчі 24 години стане гравцем Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про перехід 29-річного португальця і сьогодні мають намір закрити угоду, підписавши всі відповідні папери. Сьогодні гравець має прилетіти до Іспанії.
Зазначається, що орендна угода буде розрахована на один рік і "блаугранас" матимуть опцію викупу футболіста.
У другій половині минулого сезону Канселу виступав за Баварію на правах оренди. На його рахунку 21 матч, у яких забив один гол та віддав шість гольових передач.