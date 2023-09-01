Іспанія

Український футболіст продовжить кар'єру в Іспанії.

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук найближчим часом стане гравцем Валенсії. Про це повідомляє RadioEsport Valencia.

За інформацією джерела, 27-річний українець вже прибув до Іспанії для підписання контракту з "кажанами".

Раніше була інформація, що українець виступатиме за іспанський клуб на правах річної оренди. Чи матиме право Валенсія на викуп футболіста — невідомо.

Нинішнього сезону Яремчук провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі, провівши на полі 187 хвилин.