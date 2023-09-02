Іспанія

Баски здобули перемогу у 4-му турі Ла Ліги.

У рамках 4-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад приймав Гранаду.

У першому таймі ексгравець мадридського Реала Кубо оформив дубль. Між голами японця захисник Сосьєдада Ле Норман забив у власні ворота.

Реал Сосьєдад здобув перемогу і в другому таймі. Захисник Гранади Бош відповів Ле Норману своїм автоголом, а наприкінці матчу Гранада зуміла забити двічі, чого вже не вистачило навіть на нічию.

Реал Сосьєдад – Гранада 5:3

Голи: Кубо, 9, 44, Субіменді, 59, Барренечеа, 67, Бош (автогол), 76 – Ле Норман (автогол), 35, Боє, 83, Сарагоса, 90+9

Реал Сосьєдад: Реміро – Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні (Муньйос, 69) – Кубо (Чо, 78), Субіменді, Меріно (Туррьєнтес, 82), Мендес – Барренечеа (захарян, 79), Оярсабаль (Садік, 78)

Гранада: Фернандес – Діас (Санчес, 66), Рубіо (Бош, 66), Мікел – Кальєхон (Пуертас, 66), Руїс (Мелендо, 66), Гумбау (Вільяр, 79), Нева – Узуні, Боє, Сарагоса