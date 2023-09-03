Іспанія

Клубу не сподобалося суддівство поєдинку.

Реал Мадрид продовжив свою переможну серію у Ла Лізі, хоча це було далеко не просто для команди Карло Анчелотті.

Це був розчаровуючий матч для Реала, навіть не зважаючи на результат і вони були розлючені низкою рішень, прийнятих під час матчу арбітром Мелеро Лопесом, як повідомляє Mundo Deportivo.

По-перше, мадридський Реал вважає, що голкіпера Хетафе Давида Сорію слід було вилучити після того, як він вибив м'яч за межами штрафного майданчика, хоча Лопес, як вважають, вирішив відмовитися від вилучення, оскільки повтори показали, що м'яч спочатку влучив у ногу Сорії.

Реал Мадрид також був розчарований кількома пенальті. Вони відчули, що проти Джуда Беллінгема, який заробив пенальті в першому таймі, що пізніше був скасований ВАР, був фол у штрафному, так само з Девідом Алабою. Здавалося, Даміан Суарес сфолив на захиснику, але арбітр не показав жодної картки.