За уругвайця хочуть величезну суму.
ФЕДЕРІКО ВАЛЬВЕРДЕ, GETTY IMAGES
28 червня 2023, 13:59
Реал може продати півзахисника Федеріко Вальверде. Про це повідомляє ресурс El Nacional.
За інформацією джерела, "бланкос" повісили цінник на уругвайця. Реал просить за Вальверде компенсацію у розмірі 90 мільйонів євро. На цю мить основними претендентами на Вальверде є Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.
Додамо, що контракт Федеріко Вальверде із "вершковими" розрахований до середини 2027 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вальверде кілька тижнів грав з пошкодженням.