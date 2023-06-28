Іспанія

За уругвайця хочуть величезну суму.

Реал може продати півзахисника Федеріко Вальверде. Про це повідомляє ресурс El Nacional.

За інформацією джерела, "бланкос" повісили цінник на уругвайця. Реал просить за Вальверде компенсацію у розмірі 90 мільйонів євро. На цю мить основними претендентами на Вальверде є Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Додамо, що контракт Федеріко Вальверде із "вершковими" розрахований до середини 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вальверде кілька тижнів грав з пошкодженням.