Іспанія

Команда отримала нового тренера.

Хетафе після звільнення Кіке Санчеса Флореса знаходився в пошуку нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, тренувати команду тепер буде колшній керманич Валенсії Хосе Бордалас.

Зазначимо, що після 31 туру Хетафе набрав 31 очко та посідає 17 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Від зони вильоту команду відокремлює лише один бал.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хосе Бордалас вже тренував Хетафе раніше та покинув команду навесні 2021 року.