Іспанія

Гравець розглядав подібний варіант.

Севілья провела дуже результативне літнє трансферне вікно. Кілька гравців були підписані для першої команди, тоді як багато високооплачуваних були продані, що призвело до того, що клуб зробив значну фінансову економію на частині.

Однією з позицій, котру посилила Севілья, був центр оборони.

Однак і Тангі Ніанзу, і Маркао схильні до травм, тому міг знадобитися інший варіант, але клуб відмовився від Серхіо Рамоса запропонував себе своєму колишньому клубу, повідомляє Diario AS.

Повідомляється, що 37-річний гравець, який залишив Парі Сен-Жермен після завершення його контракту, сам запропонував себе команді за будь-яку ціну, щоб клуб міг без проблем вписати його в свій фонд оплати праці та готовий був піти на зниження зарплатні, зрештою, вона відмовила Рамосу, отже ветеран-захисник тепер буде шукати можливість продовжити кар'єру в іншому місці. У нього є варіанти вибору, хоча "нервіонці" вже не одні з них.

Минулого сезону він провів 45 матчів та виконав 5 результативних дій.