Паризька команда мала намір скоротити зарплату іспанця вдвічі.
Серхіо Рамос, Getty Images
26 травня 2023, 10:19
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може залишити французьку команду після закінчення сезону. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво паризького клубу зробило пропозицію 37-річному іспанцю по новому контракту, у якому його зарплату було урізано вдвічі.
Зазначається, що футболіст відмовився від нової угоди і чекає на пропозиції від інших клубів. Іспанець може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.
Діючий контракт футболіста з ПСЖ розрахований до кінця поточного сезону, в якому він провів 43 матчі, забивши три м'ячі та віддавши один асист.