Франция

Паризька команда мала намір скоротити зарплату іспанця вдвічі.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може залишити французьку команду після закінчення сезону. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу зробило пропозицію 37-річному іспанцю по новому контракту, у якому його зарплату було урізано вдвічі.

Зазначається, що футболіст відмовився від нової угоди і чекає на пропозиції від інших клубів. Іспанець може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.

Діючий контракт футболіста з ПСЖ розрахований до кінця поточного сезону, в якому він провів 43 матчі, забивши три м'ячі та віддавши один асист.