Іспанія

Клуб хоче залишити гравця.

Барселона показує рішучість у зусиллях знизити свій фонд заробітної плати - повідомляє ресурс Barca Centre.

Протягом попередніх 12 місяців команда суттєво зменшила витрати на зарплатню гравців, але обмеження заробітної плати продовжує сильно впливати на їх можливість підписувати нових футболістів.

Тепер клуб сподівається досягти нової угоди із центральним півзахисником Френкі де Йонгом, котра буде зі зниженою зарплатнею. За інформацією від спортивного директора, клуб активно працює над зміною контракту голландця на більш довгий час.

Наразі контракт Де Йонга розрахований до 2026 року, проте футболіст бажає вирішити це питання завчасно. Раніше він відмовлявся від зменшення своєї заробітної плати, як більшість інших гравців.

Після важкого літа минулого року, коли ЗМІ інтенсивно обговорювали можливий трансфер Де Йонга з Барселони, все вказує на те, що Френкі має намір залишитися в команді на тривалий термін.