Іспанія

Ще один новачок для чемпіонів Іспанії.

Каталонці слідом за трансфером Жоау Феліша посилили захисну лінію. Клуб відрапортував про оренду футболіста Манчестер Сіті Жоау Канселу.

Умови ідентичні з Фелішем – оренда на один сезон без права викупу.

The flash is here! ⚡ pic.twitter.com/gdwYQB3s27 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Раніше повідомлялося, що Барселоні довелось відмовитись від опції викупу Канселу — інакше б клуб не зміг зареєструвати гравця на сезон.

Другу половину минулого сезону Жоау провів в оренді в Баварії.