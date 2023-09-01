Іспанія 01 вересня 2023, 23:56 Барселона оголосила про трансфер Канселу Ще один новачок для чемпіонів Іспанії. Жоау Канселу, фк барселона 01 вересня 2023, 23:56 Каталонці слідом за трансфером Жоау Феліша посилили захисну лінію. Клуб відрапортував про оренду футболіста Манчестер Сіті Жоау Канселу. Умови ідентичні з Фелішем – оренда на один сезон без права викупу. The flash is here! ⚡ pic.twitter.com/gdwYQB3s27 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023 Раніше повідомлялося, що Барселоні довелось відмовитись від опції викупу Канселу — інакше б клуб не зміг зареєструвати гравця на сезон. Другу половину минулого сезону Жоау провів в оренді в Баварії. Люди Жоау Канселу Команди Барселона Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте