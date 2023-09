Каталонці слідом за трансфером Жоау Феліша посилили захисну лінію. Клуб відрапортував про оренду футболіста Манчестер Сіті Жоау Канселу.

Умови ідентичні з Фелішем – оренда на один сезон без права викупу.

The flash is here! ⚡ pic.twitter.com/gdwYQB3s27