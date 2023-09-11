Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Нідерландів прокоментував останню гру його команди.

Напередодні збірна Нідерландів здолала Ірландію в гостьовому поєдинку шостого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Ірландія — Нідерланди 1:2 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після завершення гри головний тренер "ораньє" Рональд Куман підбив підсумки протистояння для своєї команди.

"Після двох поразок у Лізі націй я був дуже незадоволений. Тепер усе інакше.

Те, що ми двічі перемогли, — це позитивно, але ми не можемо закривати очі на моменти, які ми побачили сьогодні в першому таймі. Ми жахливо володіли м'ячем. У кількох випадках робили неправильний вибір розвитку атак.

Ні, я можу з упевненістю вам сказати, що ми ще не там, де хочемо бути. Немає сенсу окремо оцінювати гравців відразу після матчу. Це була гра, сповнена протистоянь один на один поміж гравцями. За таких умов ви ніколи не повинні подібним чином грати з м’ячем, як це робили ми в першому таймі.

Ми знали, що це буде важко, але стає ще важче, коли ти робиш подібні помилки", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі Нідерланди прийматимуть Францію.