Іспанія

Мадридці хочуть зберегти нападника.

Реал доволі стримано поводив себе в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, мадридський клуб працює над підписанням нового контракту з Родріго.

Реал вже найближчим часом представить свою пропозицію агентам футболіста. Нинішній контракт чинний до літа 2025 року.

Родріго перебрався в Реал влітку 2019 року. З того часу він провів 169 матчів, в яких відзначився 38 голами та 32 асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Родріго більше не гратиме під 21-м номером. Тепер на його спині красуватиметься 11-ка, яку він взяв після відходу Асенсіо.