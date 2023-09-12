Іспанія

Футболіст прокоментував виступи у клубі.

Жоау Канселу непогано виступає у Барселоні, і, як він сказав Sport, він особливо задоволений роллю, яку йому дав головний тренер Хаві.

"Я завжди хотів грати у футболці Барселони, показати вболівальникам і тим, хто вірив у мене, як важко було сюди потрапити. Я хочу досягти великих успіхів у цьому клубі, тому що це місце, де я завжди мріяв грати. Це клуб мрії.

Тренер дає мені трохи свободи, і мені це подобається. Я буду адаптуватися до всього, що від мене вимагатимуть".

Минулого сезону він провів 47 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 14 результативних дій.