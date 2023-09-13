Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Баварії висловив підтримку на користь партнера по національній збірній.

Французький центральний півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба кількома днями раніше отримав сповіщення про те, що його допінг-тест після матчу проти фріульського Удінезе дав позитивний результат.

Після цього відбулось відсторонення 30-річного виконавця від будь-яких професійних занять футболом, допоки він не отримає висновок контрольного тестування.

Тим часом партнери по збірній Франції, у складі якої Поль не грав із березня минулого року, висловили йому свою підтримку. Зокрема, це зробив нападник мюнхенської Баварії Кінгслі Коман.

"У мене немає жодних сумніві у тому, що Поль Погба ніколи не хотів порушувати будь-які норми антидопінгового регламенту.

Ми всі підтримуємо Поля. Він є дуже близьким другом для кожного гравця збірної Франції. Фактично є частиною нашої великої сім'ї.

Я знаю Поля вже достатньо тривалий час, тож, якщо інцидент дійсно мав місце, ми навіть на хвилину не зможемо повірити, що це було зроблено ним навмисно", — заявив французький виконавець.

Погба зіграв за національну збірну 91 матч, забивши 11 голів та віддавши дев’ять гольових передач.