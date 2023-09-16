Іспанія

Баски впевнено перемогли в матчі Ла Ліги.

Суботню програму 5-го туру Ла Ліги відкривали матчем на Сан-Мамесі матчем між Атлетіком та Кадісом.

Господарі не відчули проблем в цьому поєдинку, здобувши впевнену перемогу 3:0. Щоправда, всі три голи були забиті в другій половині зустрічі. Гурусета, Вільялібре та Іньякі Вільямс змусили суперника капітулювати.

Атлетік піднявся на друге місце, Кадіс — восьмий.

В наступному турі баски зіграють з Алавесом, а Кадіс зустрінеться з Бетісом.

Атлетік — Кадіс 3:0

Голи: Гурусета, 66, Вільялібре, 68, Вільямс, 90.

Атлетик: Унаї Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес (Йерай Альварес, 68), Берчиче — Руїс де Галаррета (Гомес, 81), Весга, Сансет (Еррера, 81), Беренгер (Муніаїн, 63) — Вільямс, Гурусета 68).

Кадіс: Ледесма — Карселен, Ернандес, Фалі Хіменес, Хаві — Алехо (Наварро, 59), Алькарас (Алекс Фернандес, 78), Ескаланте, Рохер Марті (Мачіс, 59), Рамос (Негредо, 77) — Собрино (Максі Гомес, 59).

Попередження: Паредес, 45, Фалі Хіменес, 46, Алькарас, 50, Максі Гомес, 87, Хаві, 90.