Форвард Реала прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад.
Хоселу Мато, Getty Images
18 вересня 2023, 08:40
Напередодні мадридський Реал у "королівському" дербі на Сантьяго Бернабеу здолав Реал Сосьєдад.
Реал — Реал Сосьєдад 2:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Після завершення гри нападник "галактікос" Хоселу Мато, на рахунку якого переможний гол команди, розповів про свої враження від побаченого на полі.
"Будь-яка команда в Прімері може створити вам проблеми. Але ми в свою чергу повинні виправити ситуацію, коли ми пропускаємо голи на самому початку гри.
Це був матч на Бернабеу перед нами фанатами, тому добре, що ми змогли змінити ситуацію в подальшому.
Ми постійно віримо в себе та свої сили, тому ми знали, що, незважаючи на труднощі, ми створимо достатньо гольових нагод. Думаю, що в нас сьогодні було чимало явних можливостей забити.
Мій гол, насамперед, — м’яч, який робить мене щасливим, бо я нарешті зміг допомогти команді перемогти безпосередньо.
Вальверде? О, він неначе той звір. Ти бачиш, як він біжить полем, але його сили ніколи не закінчуються", — заявив іспанський виконавець.
У наступному турі мадридський Реал зіграє проти Атлетіко в гостьовому столичному дербі.