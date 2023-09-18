Іспанія

Форвард Реала прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад.

Напередодні мадридський Реал у "королівському" дербі на Сантьяго Бернабеу здолав Реал Сосьєдад.

Реал — Реал Сосьєдад 2:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри нападник "галактікос" Хоселу Мато, на рахунку якого переможний гол команди, розповів про свої враження від побаченого на полі.

"Будь-яка команда в Прімері може створити вам проблеми. Але ми в свою чергу повинні виправити ситуацію, коли ми пропускаємо голи на самому початку гри.

Це був матч на Бернабеу перед нами фанатами, тому добре, що ми змогли змінити ситуацію в подальшому.

Ми постійно віримо в себе та свої сили, тому ми знали, що, незважаючи на труднощі, ми створимо достатньо гольових нагод. Думаю, що в нас сьогодні було чимало явних можливостей забити.

Мій гол, насамперед, — м’яч, який робить мене щасливим, бо я нарешті зміг допомогти команді перемогти безпосередньо.

Вальверде? О, він неначе той звір. Ти бачиш, як він біжить полем, але його сили ніколи не закінчуються", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє проти Атлетіко в гостьовому столичному дербі.