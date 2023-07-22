Іспанія

Італійському тренеру це нецікаво.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії не припиняють переманювати іменитих футболістів та тренерів до себе.

Як повідомляє видання As, Державний інвестиційний фонд країни контактував з Карло Анчелотті щодо роботи в одному з клубів.

Втім, стверджується, що італійський тренер відповів категоричною відмовою на доволі щедру пропозицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анчелотті звинувачують у фінансових махінаціях через недекларування у розмірі 400 тисяч євро.