Італійському тренеру це нецікаво.
Карло Анчелотті, getty images
22 липня 2023, 13:59
Представники чемпіонату Саудівської Аравії не припиняють переманювати іменитих футболістів та тренерів до себе.
Як повідомляє видання As, Державний інвестиційний фонд країни контактував з Карло Анчелотті щодо роботи в одному з клубів.
Втім, стверджується, що італійський тренер відповів категоричною відмовою на доволі щедру пропозицію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анчелотті звинувачують у фінансових махінаціях через недекларування у розмірі 400 тисяч євро.