Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 18 вересня 2023 року, 22:00.

Жирона у матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги в гостях здобула перемогу над Гранадою (4:2).

У складі команди Мічела результативними ударами відзначились українець Віктор Циганков, Савіо, Лопес та Коуту.

Також зазначимо, що гольовою передачею у цій зустрічі відзначився ще один українець Артем Довбик.

У Гранади своє ім'я в протокол внесли Узуні та Боє.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гранада — Жирона у 5 турі іспанської Ла Ліги:

Гранада — Жирона 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 — Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Гранада: Р. Фернандес – Санчес, Віктор Діас (Торренте, 61), Мігель, Нева (Дьєду, 83) – Сарагоса (А. Фернандес, 83), Мелендо (Пуертас, 74), Гумбау, Кальєхон (Вільяр, 62) — Узуні, Боє

Жирона: Гассаніга – Коуту, Ерік Гарсія, Блінд (Хуанпе, 90+1), Гутьєррес – Давід Лопес – Циганков (Порту, 68), Мартін (Еррера, 71), А. Гарсія, Савіо – Довбик (Стуані, 71)