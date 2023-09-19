Іспанія

Керівництво клубу не втрачає довіри до 53-річного аргентинца, незважаючи на високу зарплатню.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне продовжить очолювати "матрацників" і надалі. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу вирішило продовжити контракт із 53-річним фахівцем.

Планується, що переговори щодо нової угоди відбудуться у жовтні під час паузи на матчі збірних.

Також наголошується, що "матрацники" готові запропонувати контракт на два роки.

Після чотирьох ігор Атлетіко набрало сім очок та посідає лише сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Свій наступний матч команда Сімеоне проведе проти Лаціо у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться сьогодні, 19 вересня, о 22:00 за київським часом.