Іспанія

"Вершкові" ненадовго втратили свого основного правого захисника.

Іспанець Даніель Карвахаль точно не зіграє з берлінським Уніоном у Лізі чемпіонів через м'язову травму, повідомляє The Athletic.

31-річний правий захисник не тренувався з командою сьогодні, 19 вересня, так як відчув певний дискомфорт.

Очікується, що Карвахаль пропустить близько 5-8 днів, тож під великим питанням і його участь у матчі Реала проти Атлетіко, який має відбутися ввечері 24 вересня.

Нагадаємо, мадридці стартують у Лізі чемпіонів матчем проти німецького Уніона. Гра розпочнеться 20 вересня о 19:45.