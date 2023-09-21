Іспанія

31-річний іспанець має проблеми із м'язами.

Захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль може встигнути відновитися після травми та зіграти в матчі проти Атлетіко в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Серджіо Кіранте у своєму твіттері.

Нагадаємо, 31-річний іспанець отримав м'язове ушкодження у матчі проти Реала Сосьєдада (2:1), через що пропустив стартову гру в групі Ліги чемпіонів проти берлінського Уніону (1:0).

Було побоювання, що Даніель пропустить мадридське дербі, проте футболіст пройшов лікувальні процедури і може встигнути відновитися до матчу. Завтра він пройде МРТ-обстеження, яке визначить його стан.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Реал відбудеться у неділю, 24 вересня, о 22:00 за київським часом.