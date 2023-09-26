Іспанія

Бразилець повинен буде включений до заявки на найближчий матч Ла Ліги.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор повернувся до загальної групи "вершкових" і незабаром може повернутися на поле. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 23-річний бразилець нещодавно вже повертався до загальної групи, але згодом виникли інші проблеми зі здоров'ям.

Минулу зустріч проти мадридського Атлетіко (1:3) футболіст пропускав через гастроентерит. До цього він мав м'язову травму.

Також зазначається, що хавбек Арда Гюлер повернувся до тренувань, але поки що він працюватиме за індивідуальною програмою, продовжуючи відновлення.

Нинішнього сезону Вінісіус провів три матчі, в яких забив один гол. Він не виходив на поле з 25 серпня, а Арда ще не грав у поточній кампанії.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Лас-Пальмасу. Гра відбудеться завтра, 27 вересня, о 20:00 за київським часом.