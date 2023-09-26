Іспанія

Нідерландський півзахисник заліковує травму.

У матчі шостого туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Сельтою (3:2) Френкі Де Йонг отримав пошкодження правої щиколотки.

Як повідомляє видання As, нідерландський півзахисник не встигне відновитись до гри проти Реала в чемпіонату Іспанії.

Втім, Френкі Де Йонг має залікувати травму до поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

У цьому сезоні нідерландський півзахисник зіграв за Барселону шість матчів, забивши один гол та отримавши дві жовті картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона веде переговори щодо продовження контракту з де Йонгом.