Іспанія

Українець може отримати ігровий час у найближчому турі чемпіонату Іспанії.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха розповів, що Роман Яремчук може дебютувати за команду у матчі проти Сосьєдаду.

"Яремчук потрапить до заявки на завтрашній матч. Українець очікує на можливість дебютувати за Валенсію. Завтра він отримає свій шанс", — наводить слова Барахи Deportes COPE Valencia.

Нагадаємо, що Валенсія орендувала українця у Брюгге на один сезон. Попередній матч він пропустив через травму.

Матч Валенсія – Сосьєдад відбудеться 27 вересня о 22:30