Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Альмерія - Getty Images
26 вересня 2023, 21:57
Севілья вдома розгромила Альмерію. Практично всі голи відбулися у першому таймі.
Діючий переможець Ліги Європи наразі посідає 11 сходинку. Аутсайдер чемпіонату займає 20 місце.
Севілья — Альмерія — 5:1
Голи: Ен-Несірі, 7, Лукебакіо, 8, Сусо, 38, Ламела, 51, пенальті, Салас, 90 — Суарес, 71, пенальті
Севілья: Нюланд — Навас (Санчес, 75), Баде, Гудель, Педроса (Салас, 84) — Фернандо, Соу (Янузай, 65) — Сусо, Ламела, Лукебакіо (Сумаре, 65) — Ен-Несірі (Мір, 84)
Альмерія: Максимільяну — Посо (Мендес, 81), Монтес (Кайкі, 64), Гонсалес, Сентельєс — Мохаммед, Лопі (Рамазані, 64) — Аррібас (Баптістао, 72), Мелеро, Суарес — Коне (Пуйгмаль, 63)
Попередження: Навас, Сусо — Кайкі, Мохаммед