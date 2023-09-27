Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 вересня 2023 року, 22:30.

У поєдинку сьомого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона невдало навідалась у гості до Мальорки.

Команда Хаві примудрилась пропустити швидкий м’яч, після чого лише під завісу першого таймі знайшла дієвий спосіб дістатись чужих воріт із результативним ударом у відповідь.

Але радість гостей була нетривалою, бо господарі відзначились удруге вже за кілька хвилин.

Після перерви гра проходила з відчутним ухилом на користь атаки Барси, проте команда Хаві знову мала відчутні проблеми з реалізацією гольових моментів, тож її наступний м’яч на 75 хвилині став у цій грі останнім.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мальорка — Барселона в 7 турі іспанської Ла Ліги:

Мальорка — Барселона 2:2

Голи: Мурікі, 8, Пратс, 45+3 — Рафінья, 41, Лопес, 75

Мальорка: Райкович — Гонсалес (ван дер Хейден, 85), Вальєнт, Настасич, Копете, Маффео (Хауме Коста, 35) — Дані Родрігес (Морланес, 85), Санчес (Ларін, 62), Саму Коста, Пратс (Дардер, 62) — Мурікі.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес (Кунде, 78), Бальде — Гаві, Ромеу (Лопес, 64), Гюндоган — Рафінья, Ферран Торрес (Левандовські, 58), Феліш (Ямал, 64).

Попередження: Родрігес, Настасич, Гонсалес, ван дер Гейден — Ромеу.

На 90+8 хвилині був вилучений Пабло Маффео (Мальорка) (за межами полі) (неспортивна поведінка).