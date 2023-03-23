Іспанія

Організація почала розслідування гучної справи.

Згідно зі статтею 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, інспектори УЄФА з етики та дисципліни сьогодні були призначені для проведення розслідування щодо можливого порушення правової бази УЄФА Барселоною у зв’язку з так званою "справою Негрейри". Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Якщо провину Барси доведуть, то клуб можуть відсторонити на один сезон від єврокубків.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що прокуратура має намір подати до суду скаргу на Барселону у зв'язку зі справою про виплати колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Енрікесу Негрейрі. Каталонський клуб звинувачується у корупції, шахрайстві та недобросовісному управлінні.

Прокуратура підрахувала, що з 2001 по 2018 рік Негрейра заробив понад 7,3 мільйона євро. Ці гроші не мали правової чи законної підтримки.

Дві компанії Негрейри виставили рахунки Барселоні, які передбачали виплати у розмірі майже 3 мільйонів євро в період з 2014 по 2018 рік. Банківські рахунки, на які Негрейра отримував платежі, майже повністю заповнювалися доходами від клубу. А готівку йому доставляла третя особа.

У той самий час іспанська преса повідомляє, що під час слідчих дій наразі не вдалось знайти жодних доказів винуватості Барселони.