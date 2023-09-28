Іспанія

Українець чудово розпочинає на узбережжі Середземного моря.

У четвер, в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги, Жирона завдяки голу Артема Довбика на виїзді здобула вольову перемогу на Вільярреалом (2:1).

Для українського нападника цей матч став сьомим у Ла Лізі. За цим показником він випередив колишнього гравця севільського Бетіса Романа Зозулю. На рахунку Зозулі шість матчів без результативних дій.

Артем Довбик за цей час у новому клубі встиг відзначитися двома голами та двома результативними передачами.

А ось які оцінки отримали українці Жирони за матч проти "жовтої субмарини".