Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Каталонська Барселона напередодні в домашньому матчі проти андалузької Севільї здобула мінімальну перемогу.

Барселона — Севілья 1:0 Відео гола та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"У підсумку нам довелось страждати в цій грі, хоча ми й створили велику кількість гольових моментів. Перший гол мав відбутись набагато раніше.

Нещодавно ми мали цілі серії матчів із перемогами по 5:0, тому люди зараз так критично ставляться до того, що ми мало забиваємо. Але це цілком нормально, бо Севілья — чудова команда.

Узяти хоча б матч проти Мальорки — там у нас було набагато більше моментів, але в підсумку ми як помилялись у захисті, так і не демонстрували ефективність у атаці. Сьогодні ж відчуття після матчу доволі хороші.

Автогол Рамоса? Так склались обставини. Його заслуга полягає в тому, що він узагалі продовжує грати в футбол на тлі стількох років перемог. Хороший матч як для нього, так і для його команди. Так, трохи не пощастило в тому епізоді, але Серхіо все одно й досі залишається на найвищому рівні.

Сьогодні мені також сподобався Фермін. Він здається чудовим гравцем, бо грає однаково добре обома ногами, не втрачає м’ячі. У нього є умови для того, щоб багато років грати за Барсу в якості вихованця клубу.

Він мені дуже сподобався в передсезонному турне, і він зараз має просто повірити в свої сили, знаючи, що він може грати так щодня. Ми говоримо йому сміливіше загострювати, і він це робить. Він працює дуже добре, і я дуже радий за нього", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Гранади.