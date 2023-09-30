Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Каталонська Барселона напередодні в домашньому матчі проти андалузької Севільї здобула мінімальну перемогу.

Барселона — Севілья 1:0 Відео гола та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"На нас попереду очікує ще багато ігор, тому ми повинні покращити власну гру в захисті. І я в тому числі.

Кожен гравець є частиною команди, і сьогодні я дуже задоволений результатом, забитим м’ячем та грою "на нуль". Ми побачили, що команда конкурує на високому рівні та наполегливо боролась. Ось чому я дуже пишаюсь нашим здобутком.

У нас було чимало моментів у першому таймі, але в підсумку ми витратили занадто багато сил для того, аби в підсумку взагалі завершити його без голів. Але потім ми не зупинились і зрештою вдача нам посміхнулась.

Про що говорили з Ракітичем після гри? На розминці я пожартував над ним, коли сказав частіше бити мені по воротах, і зрештою він не стримався. Було непросто парирувати той дальній удар, але все ж таки мені це вдалось зробити.

Я дуже задоволений тим фактом, що ми здобули три очки. Команді вони були справді потрібні", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Гранади.